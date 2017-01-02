В ночь на 4 января можно будет наблюдать пик метеоритного дождя Квадрантиды

Астрономы обещают благоприятные условия для наблюдения за этим природным явлением.
Над Землей с большой скоростью пронесется метеоритный поток Квадрантиды. Метеорный поток наблюдается ежегодно с 28 декабря по 7 января. Ярко выраженный максимум приходится на 3 и 4 января. В это время в небе за час могут пролетать от 45 до 200 метеоров.
Как сообщают астрономы, условия для наблюдения за явлением будут благоприятными.
Название "Квадрантида" явление получило по месту нахождения на небосводе - в созвездии Настенного Квадранта, которое не включили в современный список Международного астрономического союза.
Как сообщалось ранее, вечером 6 декабря над южной частью республики Хакасия (Россия) пролетел метеорит. Он сгорел в плотных слоях атмосферы. Пользователи социальных сетей выложили видео падения метеорита на своих страницах.
В середине февраля 2013 года жители ряда регионов Урала наблюдали болид — огненный шар с хвостом, чей полет завершился яркой вспышкой и взрывом. Масса космического тела до взрыва, по оценкам ученых, составляла около 10 тысяч тонн, размер — около 17 метров. По результатам анализа фрагментов было установлено, что челябинский метеорит относится к классу обыкновенных хондритов.
По мнению исследователей, возраст метеорита примерно равен возрасту Солнечной системы.РБК-Украина