В ночь на 4 января можно будет наблюдать пик метеоритного дождя Квадрантиды

Астрономы обещают благоприятные условия для наблюдения за этим природным явлением.

В ночь на 4 января можно увидеть "метеоритный дождь" realityzone.ru

В ночь с 3 на 4 декабря в небе можно будет– метеоритный дождь, сообщает "РБК-Украина"

Над Землей с большой скоростью пронесется метеоритный поток Квадрантиды. Метеорный поток наблюдается ежегодно с 28 декабря по 7 января. Ярко выраженный максимум приходится на 3 и 4 января. В это время в небе за час могут пролетать от 45 до 200 метеоров.

Как сообщают астрономы, условия для наблюдения за явлением будут благоприятными.

Название "Квадрантида" явление получило по месту нахождения на небосводе - в созвездии Настенного Квадранта, которое не включили в современный список Международного астрономического союза.

Как сообщалось ранее, вечером 6 декабря над южной частью республики Хакасия (Россия) пролетел метеорит. Он сгорел в плотных слоях атмосферы. Пользователи социальных сетей выложили видео падения метеорита на своих страницах.

В середине февраля 2013 года жители ряда регионов Урала наблюдали болид — огненный шар с хвостом, чей полет завершился яркой вспышкой и взрывом. Масса космического тела до взрыва, по оценкам ученых, составляла около 10 тысяч тонн, размер — около 17 метров. По результатам анализа фрагментов было установлено, что челябинский метеорит относится к классу обыкновенных хондритов.

По мнению исследователей, возраст метеорита примерно равен возрасту Солнечной системы.