На Марсе обнаружен необычный круглый металлический метеорит

По мнению исследователей, объект состоит из никеля и железа.
Объект получил название Egg Rock. По мнению ученых из Университета Аризоны, объект состоит из никеля и железа и ранее был частью пояса астероидов, который располагается между орбитами Юпитера и Марса, а затем был вытолкнут оттуда гравитационным полем газового гиганта.
Марсоход обнаруживал метеориты на поверхности Марса и ранее, но данный объект отличается необычайно гладкой поверхностью, как будто был отполирован. Кроме того, на нем можно заметить несколько глубоких бороздок, что может свидетельствовать о том, что некоторое время метеорит находился в расплавленном состоянии.
В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.ZN.UA