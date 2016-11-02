На Марсе обнаружен необычный круглый металлический метеорит

По мнению исследователей, объект состоит из никеля и железа.

Необычный метеорит состоит из никеля и железа gizmodo.com

Марсоход Curiosity обнаружил на склоне горы Шарп на Марсе необычный метеорит круглой формы, который заинтересовал исследователей, сообщает Gizmodo.

Объект получил название Egg Rock. По мнению ученых из Университета Аризоны, объект состоит из никеля и железа и ранее был частью пояса астероидов, который располагается между орбитами Юпитера и Марса, а затем был вытолкнут оттуда гравитационным полем газового гиганта.

Марсоход обнаруживал метеориты на поверхности Марса и ранее, но данный объект отличается необычайно гладкой поверхностью, как будто был отполирован. Кроме того, на нем можно заметить несколько глубоких бороздок, что может свидетельствовать о том, что некоторое время метеорит находился в расплавленном состоянии.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.