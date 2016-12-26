В Иерусалиме обнаружена древнейшая именная каменная чаша

Чаша была изготовлена примерно 2100 лет назад.

Гравировка на чаше представляет собой надпись "Гиркан" на иврите

Израильские ученые обнаружили в Иерусалиме фрагмент каменной чаши с гравировкой, которая была сделана около 2100 лет назад. Чаша была обнаружена еще в 2015 году, но о находке заявили только сейчас, сообщается на сайте Израильского управления древностей.

По словам исследователей, чаша является одним из самых древних образцов каменных сосудов, обнаруженных на территории Израиля. Подобные сосуды использовались иудеями, поскольку они считали, что камень, в отличие от стекла, глины и дерева, не может стать ритуально нечистым.

Чаша была обнаружена во время раскопок в руинах миквы, датированной периодом правления Хасмонеев. Гравировка на ней представляет собой надпись "Гиркан" на иврите. Гркан – распространенное имя в древней Иудее. Известно, что так звали двух правителей династии Хасмонеев. Вместе с тем, установить, кому принадлежала чаша, ученым не удалось.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.