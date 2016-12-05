Археологи обнаружили скелеты первых монахов Великобритании

Скелеты были обнаружены на территории, которую, по приданиям, посещал король Артур.

Скелеты относятся к V-VI веку нашей эры

Археологи обнаружили скелеты, которые, по их мнению, принадлежат первым монахам на территории Великобритании, сообщает ВВС.

Во время раскопок, которые проводились на территории, которую, по приданиям, посещал король Артур, археологи обнаружили 50-60 скелетов. Большинство останков принадлежало взрослым мужчинам, двое из них – подросткам. Кроме того, были обнаружены также женские скелеты, которые, предположительно, принадлежали монахиням, гостившим в монастыре, или патронессам.

Радиоуглеродное датирование показало, что останки относятся к V-VI веку нашей эры. Найденные ранее останки монахов аббатства Айона в Шотландии относились к концу VI века, аббатства Гластонбери – к VII.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.