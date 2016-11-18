В центре Млечного Пути может находиться шар из темной материи – ученые

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В центре нашей галактики располагается объект в несколько миллионов раз тяжелее Солнца.

В Млечном Пути может существовать шар из темной материи NASA

Ученые заявили о том, что в центре галактик, в частности Млечного Пути , могут располагаться не сверхмассивные черные дыры, а шары из темной материи, так называемые Q-шары. Выводы исследователей были опубликованы в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

В центре Млечного Пути располагается сверхмассивный объект, который, предположительно, является черной дырой. Предполагается, что черная дыра выглядит как яркое кольцо вокруг центральной "тени", размер которой определяет размер аккреционного диска черной дыры. Вместе с тем, Стрелец А выглядит несколько иначе: он представляет собой маленькое слегка вытянутое "пятнышко", размер которого значительно меньше предполагаемого размера тени.

Исследователи предложили новое объяснение этому парадоксу, согласно которому в центре Млечного Пути располагается Q-шар. Обычное вещество может свободно проникать внутрь него, и видимый радиоисточник вполне может находиться внутри.

Определить, что находится в центре нашей галактики, черная дыра или Q-шар, помогут дальнейшие наблюдения.

Ранее ученые установили, что следы на диске Млечного Пути появились в результате столкновения с другой галактикой. По мнению исследователей, галактика прошла сквозь Млечный Путь около 500 миллионов лет назад и сейчас находится на расстоянии 300 тысяч световых лет от нашей галактики, продолжая отдаляться со скоростью около 200 километров в секунду.