Употребление винограда может защитить пожилых людей от "умеренной деменции" - ученые

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После приема винограда у пациентов ускорялся метаболизм в долях мозга, связанных с мышлением и памятью.

Виноград является средством профилактики когнитивных нарушений

Ученые заявили о том, что употребление небольшого количества винограда каждый день может снизить риск умеренных когнитивных нарушений. Выводы ученых были опубликованы в журнале Experimental Gerontology.

Умеренные когнитивные нарушения проявляются в ухудшении памяти, мышления и других высших психических функций, которые не вызывают социальной дезадаптации. В ходе исследования ученые провели эксперимент с участием 10 пациентов в возрасте около 70 лет.

Дважды в день экспериментальная группа получала по 36 граммов (всего 72 грамма в день) лиофилизированного порошка, который был изготовлен из плодов винограда культурного (Vitis vinifera) красной, зеленой и черно-фиолетовой окраски. Контрольная группа получала аналогичное количество плацебо — порошка с "виноградным" вкусом и запахом. Исследование продолжалось шесть месяцев.

Перед началом эксперимента и после авторы изучали метаболизм мозга участников методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Результаты показали, что после приема винограда у пациентов ускорился метаболизм в левой верхней заднелатеральной височной доле — аномалии в этой области связываются с болезнью Альцгеймера. У контрольной группы метаболизм снизился.

У пациентов, которые принимали виноград, ускорился метаболизм также в других долях мозга, связанных с мышлением и памятью. По мнению исследователей, это указывает на то, что виноград может выступить в качестве средства профилактики когнитивных нарушений, но для более полных выводов необходимы исследования с участием большего количества человек.

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