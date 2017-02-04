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Сон помогает сохранить одни воспоминания и забыть другие – ученые

4 февраля в 13:58

Сон является ключевой частью процесса запоминания информации.

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Сон помогает запомнить нужную информацию
Ученые заявили о том, что одно из предназначений сна – помочь забыть одни воспоминания и запомнить те, которые могут понадобиться в будущем, сообщает The Independent.

В ходе исследования ученые поместили мышей в небольшой вольер, а затем ударили их слабым ударом тока. После чего одной группе мышей дали сильнодействующий препарат, который мешал им спать, а вторая хорошо выспалась. После чего мышей поместили в новый вольер. Отдохнувшая группа спустя некоторое время начала его исследовать, а группа под воздействием препарата постоянно медлила в ожидании удара тока.

По мнению исследователей, это означает, что мыши, которые пребывали под действием препарата, не смогли забыть воспоминания, связанные с ударом тока. По мнению исследователей, это было связано с тем, что мозг мышей содержал все воспоминания, которые мыши получили в течение дня.

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Исследователи также проверили, что происходит с синапсами в мозгу мышей во время сна и бодрствования. Оказалось, что синапсы росли во время бодрствования, а затем уменьшались во время сна примерно на 20%. Кроме того, примерно 20% синапсов не изменяли свой размер. По мнению исследователей, именно они помогают сохранить самые важные воспоминания.

Ранее ученые установили, что ощущение дежавю является признаком эффективной работы систем проверки памяти в мозге.

По материалам: ZN.UA
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Тэги воспоминания ученые мозг
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