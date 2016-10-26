Ученый назвал предполагаемую причину падения зонда "Скиапарелли"

Причиной провала миссии "ЭкзоМарс" мог стать компьютерный сбой.

Причиной падения "Скиапарелли" стал компьютерный сбой

Причиной падения зонда "Скиапарелли" , который должен был сесть на Красную планету в ходе миссии "ЭкзоМарс", вероятно, стал компьютерный сбой, сообщил ученый из команды миссии Хорхе Ваго.

По его словам, ошибка произошла во время шестиминутной посадки зонда на планету. На пятой минуте "что-то пошло не так", аппарат отбросил защитный щит и выпустил парашюты раньше времени. Двигатели малой тяги, должны были включиться на 30 секунд и отключиться за считанные метры до посадки. Однако они проработали только три секунды, после чего последовала команда их отключения, потому что компьютер подумал, что аппарат уже приземлился, пояснил Ваго.

По мнению ученых, "Скиапарелли" начал падать на высоте двух-четырех километров над поверхностью Марса и разбился на скорости около 300 километров в час.

В среду, 19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты.

Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.