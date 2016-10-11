Полеты на Марс могут привести к повреждению мозга человека - ученые

Длительные космические перелеты снижают способность мозга решать сложные задачи.

Полет на Марс может негативно сказаться на мозге человека NASA

Ученые заявили о том, что полеты на Марс подвергнут астронавтов, которые принимают в них участие, длительному воздействию космической радиации, которая негативно влияет на нейроны мозга человека. Выводы ученых были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как отмечают исследователи, воздействие космической радиации особенно сильно влияет на способность мозга решать сложные задачи, что опасно для астронавтов в случае возникновения критических ситуаций на борту.

В ходе исследования ученые наблюдали за мышами и установили, что радиация влияет на кору головного мозга и гиппокамп. Более того, мыши демонстрировали заметные ухудшения в способности решать сложные задачи спустя три и шесть месяцев после облучения. Исследователи отмечают, что у грызунов ослаблялись различные виды памяти, исследовательская активность и повышалась тревожность.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что первая ракета с экипажем на борту будет отправлена на Марс в 2024 году, а первый корабль к Марсу компания планирует отправитьв 2018 году.

NASA планирует совершить пилотируемый полет к Красной планете к 2030 году.

20 декабря ученые из Северной Дакоты провели испытания прототипов скафандров, которые планировалось использовать во время высадки на Марс.

Космический центр NASA построил два прототипа скафандров, разработанные для работы в условиях низкой гравитации и невесомости. Скафандры прошли испытания в условиях американской пустыни, а затем их проверка была проведена на симуляторе во Флориде.

NASA также опубликовало видео строительства колонии на Марсе.

Ранее специалисты NASA провели испытание новых тепловых экранов для космических кораблей, которые позволят защитить корабль от жары во время погружения в атмосферу планеты и совершить замедление на необходимой высоте во время высадки на Марс.