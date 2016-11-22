Ученым удалось "стереть" фобии из мозга человека

Исследователи предложили новый способ лечения фобий без стрессовых переживаний.

Ученые "стерли" фобии из мозга человека Naked Science

Международная группа ученых предложила новый способ лечения фобий, в рамках которого человеку не нужно заново переживать травмирующий опыт. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

В рамках исследования ученые наблюдали за активностью мозга 17 подопытных, каждого из которых били умеренной силы током каждый раз, когда на экране появлялось изображение какого-либо предмета. В результате ученым удалось выявить специфические паттерны, сети возбуждающихся нейронов, которые формировались при возникновении страха.

Как заявил Бен Сеймур, один из авторов исследования, "мы обнаружили, что даже когда добровольцы находились в расслабленном состоянии, паттерны частично возбуждались в результате случайной, постоянно флуктуирующей активности мозга, хотя сами подопытные этого не осознавали".

Каждый раз, когда ученые замечали такую активность, доброволец получал награду – небольшую денежную сумму. Сам раздражающий стимул им больше не предъявлялся, и никакого дополнительного стресса они не испытывали: "лечение" страха проходило бессознательно. В конце концов те паттерны, которые прежде были связаны с выработанной фобией, стали ассоциироваться с позитивным переживанием. Когда им снова демонстрировали картинки, раньше их пугавшие, томография не показала и следа возбуждения прежних паттернов, связанных со страхом.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.