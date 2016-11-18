Падение астероидов могло создать условия для появления жизни на Земле – ученые

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Астероид, который уничтожил динозавров, создал условия для появления новых живых организмов.

Влияние астероидов могло создать условия для развития жизни на Земле The Guardian

Ученые изучили кратер Чисклуб, который возник после падения на Землю крупного астероида , и установили, что он стал местом обитания многочисленных живых организмов, сообщает EurekAlert!

Кратер был образован примерно 65 миллионов лет назад из-за столкновения крупного космического объекта с Землей. Падение астероида привело к исчезновению 75% живых существ на Земле, в том числе, и динозавров. В рамках исследования ученые провели анализ 365 кернов из внутренней части кратера, для чего им пришлось пробурить 506 – 1335 метров породы под морским дном.

Ученые установили, что падение астероида сделало породы, которые находились в месте удара, более пористыми и менее плотными. Подобные породы создали условия для развития простейших живых организмов. Исследователи подчеркивают, что молодая Земля также подвергалась бомбардировке астероидами, что могло создать условия для появления жизни на ней.

"Трудно поверить, что силы, которые уничтожили динозавров, сыграли роль, в ранней истории Земли, в обеспечении условий для появления жизни на планете. Мы надеемся, что дальнейшее изучение керна позволит нам понять механизмы зарождения жизни в подобных подземных условиях", заявила одна из авторов исследования Джоанна Морган.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.