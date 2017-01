Ученые связали вымирание динозавров с инкубацией яиц

Инкубация яиц динозавров длилась от трех до шести месяцев.

Динозавры вымерли из-за долгого периода инкубации яиц regnum.ru

Ученые заявили о том, что вымирание динозавров было связано с долгим периодом инкубации яиц. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Инкубация яиц является одним из наименее изученных периодов жизни динозавров. По аналогии с птицами, исследователи предполагали, что средний период инкубации яиц у динозавров мог исчисляться днями. Так, у страусов этот процесс длится 45 дней.

В ходе нового исследования ученые изучили экспонаты музея естественной истории в Нью-Йорке. Всего исследователи изучили останки двух эмбрионов — протоцератопса и гипакрозавра. С помощью поляризационного микроскопа ученые проанализировали ростовые линии зубов эмбрионов. Затем на основании снимков компьютерной томографии (КТ) они построили модель для оценки темпов роста образцов. Результаты показали, что инкубация яиц динозавров могла длиться от трех (как у протоцератопса) до шести (как у гипакрозавра) месяцев.

По мнению исследователей, такое длительное развитие эмбрионов могло сыграть роль в вымирании этих животных. Если период инкубации у динозавров был сопоставим с показателем современных рептилий, после катастрофы они не имели возможности своевременно восстановить популяцию. Низкий темп воспроизводства, в свою очередь, привел к их естественному исчезновению.

Ранее сообщалось о том, что ученые представили новую версию гибели динозавров. По мнению ученых, падение астероида на мексиканском полуострове Юкатан повлекло за собой масштабные извержения вулканов на территории современной Индии. Значительное количество углекислоты и сероводорода в результате данных извержений попали в атмосферу и мировой океан, что привело к действительно глобальной катастрофе.