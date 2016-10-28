Палеонтологи впервые обнаружили окаменелый мозг динозавра

Возраст окаменелости исследователи оценивают в 130 миллионов лет.
Мозг сохранился необычайно хорошо благодаря тому, что голова динозавра сразу после смерти оказалась в водоеме с высоким уровнем кислотности и низким содержанием кислорода (в случае, если животное утонуло в болоте или стало жертвой стремительного наводнения).
По мнению исследователей, мозг принадлежал крупному травоядному динозавру, например, игуанодону. Возраст окаменелости оценивается примерно в 130 миллионов лет.
"Шансы на сохранение мозговой ткани невероятно малы, поэтому открытие этого экземпляра поражает воображение", - заявил Алекс Лиу, работавший над идентификацией окаменелости.
Обнаруженный мозг динозавра похож на мозг современных птиц и крокодилов.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра, который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.Русская служба Би-би-си