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Палеонтологи впервые обнаружили окаменелый мозг динозавра

28 октября в 12:10

Возраст окаменелости исследователи оценивают в 130 миллионов лет.

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Возраст обнаруженной окаменелости оценивается в 130 миллионов лет
Jamie Hiscocks
Ученые заявили о том, что окаменелость, которая была обнаружена еще 10 лет назад, является первым в истории науки образцом окаменелого мозга динозавра, сообщает ВВС.

Мозг сохранился необычайно хорошо благодаря тому, что голова динозавра сразу после смерти оказалась в водоеме с высоким уровнем кислотности и низким содержанием кислорода (в случае, если животное утонуло в болоте или стало жертвой стремительного наводнения).

По мнению исследователей, мозг принадлежал крупному травоядному динозавру, например, игуанодону. Возраст окаменелости оценивается примерно в 130 миллионов лет.

"Шансы на сохранение мозговой ткани невероятно малы, поэтому открытие этого экземпляра поражает воображение", - заявил Алекс Лиу, работавший над идентификацией окаменелости.

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Обнаруженный мозг динозавра похож на мозг современных птиц и крокодилов.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра,  который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги динозавр мозг ученые открытие
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