Ученые смогут диагностировать шизофрению по анализу крови

Исследователи предложили обращать внимание на повреждение клеток в результате окисления.

Шизофрению можно будет диагностировать по крови

Ученые из США предложили способ диагностирования шизофрении по анализу крови. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале Analytical Chemistry.

При диагностировании шизофрении исследователи предложили обращать внимание на оксидативный стресс – повреждение клеток в результате окисления. Этот механизм связан со многими заболеваниями, включая расстройства психики.

В ходе исследования ученые проверили новый подход на группе, которая включала здоровых людей и больных шизофренией. Для обнаружения оксидативного стресса использовались соли иридия – как и для оценки этого процесса в продуктах питания. В результате исследователям удалось отделить кровь больных людей от крови здоровых.

Ученые надеются, что их подход поможет диагностировать шизофрению на ранних стадиях: чем раньше удается выявить болезнь, тем успешней она лечится. На данный момент постановка диагноза может растянуться на год.

Ранее ученые установили, что иммунные клетки мозга людей, заболевших шизофренией, являются более активными, чем у людей без заболевания, и эта активность появляется еще до того, как расстройство начинает развиваться.