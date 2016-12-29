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Ученые разработали работающую на метаболизме бактерий батарейку

29 декабря в 15:01

Батарейка будет работать до тех пор, пока в ней будут живы бактерии.

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Источником энергии для батарейки выступает метаболизм бактерий
4pda.ru
Ученые из Бингемтонского  университета представили необычную батарейку,  источником энергии которой являются бактерии. По словам исследователей, подобные батарейки отличаются простотой сборки, а материалы для их изготовления можно найти в любом уголке Земли.

Для того, чтобы создать батарею, которая работает на метаболизме микроорганизмов, ученые использовали обычную бумагу для хроматографии, на которую нанесли нитрат серебра, а затем всё это покрыли воском. На обратной стороне бумаги был создан резервуар из проводящего полимера, внутрь которого заливалась жидкость с бактериями. Затем лист бумаги складывался, и когда его поверхности соприкасались, за счет метаболизма бактерий начинала вырабатываться энергия. Мощность такой батареи напрямую зависит от количества слоев бумаги. В рамках лабораторных экспериментов ученым удалось достичь мощности в 31,51 мкВт с помощью шести батарей, сложенных втрое, и 44,85 мкВт - при шести слоях.

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Такая батарейка будет работать до тех пор, пока будут живы бактерии, входящие в нее. Вместе с тем, исследователи отмечают, что мощности такой батареи недостаточно для питания обычных устройств, например, смартфонов. Вместе с тем, она может быть использована в медицине для того, чтобы питать сенсор, которые отслеживает изменение уровня сахара в крови пациентов, больных диабетом.

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4pda.ru

Ранее сообщалось о том, что разработано устройство, которое позволяет заряжать смартфон с помощью "обычных" батареек.

По материалам: 4pda.ru
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Тэги бактерия батарейка ученые
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