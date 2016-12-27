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Гепарды находятся на грани вымирания – ученые

27 декабря в 15:46

Самые быстрые наземные млекопитающие могут исчезнуть в ближайшие годы из-за сокращения ареала их обитания.

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Популяция гепардов может сократиться вдвое в ближайшие 5-10 лет
comedywildlifephoto.com
Британские экологи заявили о том, что сокращение ареала обитания гепардов привело к тому, что самые быстрые животные на планете могут исчезнуть в ближайшее время, если человечество не предпримет никаких шагов для их сохранения. Выводы ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а кратко о них сообщает Phys.org.

По данным Зоологического общества Лондона, на данный момент на планете осталось всего 7100 гепардов, то есть в ряде стран Азии и Африки их численность сократилась на 70-90%, а площадь ареала их обитания сократилась на 91%.

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По словам ученых, их исследование представляет собой наиболее комплексный анализ того, что происходит с гепардами на данный момент. "Учитывая скрытный характер этих кошек, нашим коллегам было крайне сложно наблюдать за ними, что привело к тому, что на их проблемы мало кто обращал внимание. Наше исследование показывает, что необходимость поддерживать большой ареал обитания вкупе с множеством других угроз сделала гепардов более уязвимыми для вымирания, чем мы считали ранее", отмечает Сара Дюран из Зоологического общества Лондона.

Ученые провели анализ данных и об африканских, и об азиатских подвидах. При этом, последний находится в более плачевном состоянии, исследователи насчитали всего 50 особей азиатских гепардов, которые проживают в ограниченном регионе в Иране.

По мнению исследователей, за  5-10 лет популяция гепардов может сократиться вдвое, что приведет к их полному вымиранию в дальнейшем.

Ранее ученые заявили о том, что крупным животным грозит вымирание к 2100 году. Ученые внесли в тревожный список черного носорога, бенгальского тигра и других представителей фауны, которых уже сегодня практически невозможно встретить в природе. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги гепард ученые вымирание исследование животные
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