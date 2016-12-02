Ученые рассказали о "недостающем звене" эволюции китов

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Исследователи установили, как питались киты до появления китового уса.

Ученые нашли "недостающее звено" эволюции китов Naked Science

Палеонтологи обнаружили останки примитивного китообразного , которое получило прозвище Альфред. Возраст останков составляет 25 миллионов лет, и, по мнению исследователей, они могут пролить свет на некоторые аспекты эволюции китов. Выводы ученых были опубликованы в журнале Memoirs of Museum Victoria.

Современные киты делятся на два подотряда, заметно непохожие друг на друга: беззубые усатые киты (отсеивающие мелкую добычу из воды своим "усом", как финвал или синий кит) и зубатые (действительно зубастые хищники, такие как дельфины и кашалоты). Считается, что те и другие произошли от предков из вымершей группы древних китов, еще сохранявших задние конечности своих еще более далеких парнокопытных пращуров. Однако многие подробности китовой эволюции до сих пор остаются неясными.

Обнаруженные же останки принадлежат промежуточному звену между этими двумя видами китов. Строение черепа роднит Альфреда с усатыми китами, но он все еще сохранил зубы. Царапины на поверхности зубов Альфреда расположены горизонтально, а не вертикально, как если бы зубы использовали для того, чтобы кусать и грызть. Ученые показали, что их оставили мелкие абразивные частички, которые проносил боковой ток воды. Это позволило предположить, что Альфред питался довольно необычным образом, просто заглатывая полный рот воды (и всего, что с ней попадется). Авторы считают, что соответствующие движения языка и рта были бы невозможны, если б у кита уже имелся развитый ус.

По мнению исследователей, Альфред указал на переходный тип питания, который использовали предки современных усатых китов до окончательного перехода с охоты на фильтрование. Их необычная манера заглатывать воду сделала зубы практически ненужными, так что те смогли вовсе исчезнуть, освободив место для развития сложной роговой системы – китового уса.

Ранее ученые заявили о том, что прыжки над водой и шум, который их сопровождает, являются частью социального поведения китов-горбачей и используются их группами для общения друг с другом.