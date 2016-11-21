Ученые расшифорвали геном растения, способного пережить атомный взрыв

Гинкго является древнейшим современным растением на Земле.

Ученые впервые расшифровали геном гинкго

Ученым впервые удалось расшифровать геном гинкго – древнейшего современного растения на Земле, первые представители которого появились еще до рождения динозавров, во времена звероящеров. Выводы ученых были опубликованы в журнале GigaScience.

На данный момент гинкго можно встретить только в одном месте – на востоке Китая, где рощи этих "деревьев" растут как в диком виде, так и в виде культурных плантаций – местные жители используют листья гинкго как компонент различных традиционных снадобий.

Несмотря на огромный интерес ученых к растению, геном гинкго о сих пор оставался не расшифрованным из-за его огромного объема и гигантского количества повторов, затрудняющих прочтение генетического кода и мешающих определению его длины. По оценкам исследователей, геном гинкго примерно в 3,5 раза длиннее человеческой ДНК, и при этом он на 76,5% состоит из повторяющихся элементов и "мусорной ДНК".

В ходе исследования генетики проанализировали примерно два терабайта данных. Значимая часть ДНК растения, которая составляет меньше четверти от общего объема генома, содержит в себе свыше 40 тысяч генов, многие из которых оказались крайне необычно устроены. К примеру, гингко обладает аномально большим числом генов, защищающих растение от стрессовых состояний, патогенов и вредителей.



Благодаря повышенной активности этих генов или их дополнительным копиям гинкго активнее защищается от микробов, лучше привлекает внимание хищных насекомых для защиты себя от вредителей и вырабатывает яды, защищающие его от посягательств тли и прочих сосущих членистоногих.

Ранее ученые открыли новый вид орхидеи, который растет в лесах Колумбии на границе между департаментами Путумайо и Нариньо. Новый вид относится к роду Telipogon и получил название diabolicus ("дьявол").