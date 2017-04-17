Ученые раскрыли тайну охоты саблезубых тигров

Древние кошки охотились на добычу из засады.

Саблезубые тигры травмировались чаще, чем ужасные волки

Ученые с помощью следов повреждений на скелетах саблезубых тигров и ужасных волков, которые были главными хищниками ледникового периода, установили особенность их охоты и определили, какие травмы их губили. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

В ходе исследования ученые изучили останки двух видов топ-хищников ледникового периода – саблезубых кошек-смилодонов (Smilodon fatalis) и ужасных волков (Canis dirus). Как сегодня считают палеонтологи, смилодоны и ужасные волки были полными антиподами – кошки охотились на крупных жертв из засады, прыгая на них и пытаясь прокусить ей шею, а волки – нападали на средних по размеру травоядных животных, преследуя и загоняя их до изнеможения, используя для этого лишь ноги и челюсти.

Анализ останков саблезубых кошек и волков показал, что различия в манере их охоты действительно отражались в том, какие травмы они чаще всего получали. К примеру, саблезубые кошки в половине случаев травмировали позвоночник в поясничном отделе, плечи, а также задние лапы, а волки – чаще страдали от травм щиколоток, костей передних и задних лап, разрыва связок и переломов шеи.

И то и другое подтверждает гипотезы ученых о том, как охотились эти хищники. Саблезубые тигры чаще всего получали травмы в тех случаях, когда им не удавалось прижать жертву передними лапами после нападения из засады, и она их отбрасывала их или падала на тело кошки, ломая ей позвоночник. В свою очередь, ужасные волки ломали себе шею, когда их жертва мотала головой, пытаясь сбросить хищника, а также ломали ноги и рвали связки, спотыкаясь при преследовании добычи.

Исследователи также установили, что хищные кошки чаще травмировались, чем их псовые "конкуренты". Как считают ученые, это связано с тем, что саблезубые тигры охотились на более крупных жертв, чем волки, и делали это в одиночку, что повышало риск травмы. Кроме того, это может быть связано с тем, что смилодоны жили гораздо дольше, чем ужасные волки, что позволяло им накапливать больше повреждений на протяжении всей жизни.

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