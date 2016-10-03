Ученые показали противотуберкулезные свойства витамина D на млекопитающих

Эксперименты были проведены на оленях и кабанах.

Витамин D снижает тяжесть туберкулезной инфекции у млекопитающих

Ученые заявили о том, что витамин D может снижать тяжесть туберкулезной инфекции у млекопитающих. Выводы ученых были опубликованы в журнале Research in Veterinary Science.

Ранее связь между тяжестью туберкулеза и витамином D была подтверждена на людях. В 2013 году ученые провели эксперимент, в рамках которого 259 пациентам с туберкулезом легких внутримышечно вводился витамин D3 (холекальциферол) или плацебо. Спустя 12 недель участники экспериментальной группы демонстрировали более выраженный рост веса тела и секреции гамма-интерферона (IFNγ) — цитокина, который участвует в формировании иммунного ответа против инфекций.

Теперь же исследователи провели подобный эксперимент на 20 благородных оленях и 20 кабанах. Половина особей получала пищу с добавлением витамина D3, остальные — без добавлений, и проводился тест на наличие в их организме M. bovis. Затем инфицированные животные были условно разделены на животных с генерализованным туберкулезом и с локальным первичным. По сывороточным уровням витаминов D2 (эргокальциферол) и D3 авторы также изучали различия внутри группы зараженных особей.

В результате была выявлена прямая зависимость между тяжестью заболевания и приемом витамина. При этом эффект оказался более выраженным в случае особей с первичным локальным туберкулезом. По словам ученых, это может говорить в пользу коррекции рациона диких животных как меры профилактики туберкулеза.

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