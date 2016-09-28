Тираннозавры обладали цветными "ирокезами" - ученые

"Ирокезы" помогали привлекать самок и отпугивать конкурентов.

Тираннозавры и другие хищные динозавры обладали "ирокезами" dinohistory.ru

Ученые заявили о том, что тираннозавры и другие хищные динозавры , которые не были покрыты перьями, обладали некими цветными "ирокезами" - костяными наростами на головах, которые помогали им привлекать самок и отпугивать конкурентов. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

Многие динозавры носили на головах и спинах различные гребни и рога, которые, по мнению исследователей, выполняли различные социальные функции. Вместе с тем, подобные "украшения" встречались в основном у крупных видов динозавров и практически не встречались у мелких.

Исследователи изучили несколько десятков черепов динозавров, учитывая их размеры, наличие перьев и занимаемую ими экологическую нишу. В результате было установлено, что изначально, чем больше был динозавр, тем чаще у него появлялся костяной "ирокез" или другие "украшения".

Подобные "украшения" полностью отсутствовали у самых маленьких динозавров, чья масса не превышала 36 килограмм, и обязательно встречались у крупных, чей вес превосходил 1,5 тонны. Кроме того, виды с "ирокезами" и прочими украшениями быстрее эволюционировали в сторону гигантизма, чем хищные динозавры, не обладавшие такие чертами. Это говорит о том, что эти "ирокезы" играли важную роль в половом отборе, который давал преимущества потомству более крупных особей, обладавших большими костяными украшениями.

Вместе с тем, у более поздних динозавров эта закономерность постепенно исчезла. По мнению исследователей, связь между наличием "ирокеза" и размерами динозавра исчезла тогда, когда хищные виды начали обзаводиться перьями. Это свидетельствует о том, что перья изначально предназначались не для обогрева тела, а для привлечения самок или других социальных целей. Кроме того, быстрая эволюция после появления "ирокезов" говорит о том, что они были раскрашены в яркие цвета для привлечения самок и отпугивания конкурентов.

Ранее сообщалось о том, что ученые представили новую версию гибели динозавров. По мнению ученых, падение астероида на мексиканском полуострове Юкатан повлекло за собой масштабные извержения вулканов на территории современной Индии. Значительное количество углекислоты и сероводорода в результате данных извержений попали в атмосферу и мировой океан, что привело к действительно глобальной катастрофе.