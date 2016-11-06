Ученые показали историю роста населения Земли в коротком видео

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По прогнозам исследователей, к 2100 году население планеты приблизится к 11 миллиардам.

Рост населения Земли показали на видео

Ученые из Американского музея естественной истории представили видео , на котором показали историю заселения Земли людьми. Ролик был опубликован на канале Музея на YouTube.

Исследователи подчеркивают, что понадобилось 200 тысяч лет на то, чтобы население Земли достигло одного миллиарда, и всего 200 лет на то, чтобы этот показатель увеличился до семи миллиардов.

По словам ученых, если население будет расти теми же темпами, что и на данный момент, к 2100 году популяция людей на Земле достигнет 11 миллиардов.

Ранее исследователи NASA представили год из жизни Земли, который был снят с помощью камеры EPIC, установленной на спутнике DSCOVR.