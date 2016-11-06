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Ученые показали историю роста населения Земли в коротком видео

6 ноября в 11:30

По прогнозам исследователей, к 2100 году население планеты приблизится к 11 миллиардам.

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Рост населения Земли показали на видео
Ученые из Американского музея естественной истории представили видео, на котором показали историю заселения Земли людьми. Ролик был опубликован на канале Музея на YouTube.

Исследователи подчеркивают, что понадобилось 200 тысяч лет на то, чтобы население Земли достигло одного миллиарда, и всего 200 лет на то, чтобы этот показатель увеличился до семи миллиардов.

По словам ученых, если население будет расти теми же темпами, что и на данный момент, к 2100 году популяция людей на Земле достигнет 11 миллиардов.

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Ранее исследователи NASA представили год из жизни Земли, который был снят с помощью камеры EPIC, установленной на спутнике DSCOVR.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые история население видео
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