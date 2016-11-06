Ученые показали историю роста населения Земли в коротком видео

По прогнозам исследователей, к 2100 году население планеты приблизится к 11 миллиардам.
Исследователи подчеркивают, что понадобилось 200 тысяч лет на то, чтобы население Земли достигло одного миллиарда, и всего 200 лет на то, чтобы этот показатель увеличился до семи миллиардов.
По словам ученых, если население будет расти теми же темпами, что и на данный момент, к 2100 году популяция людей на Земле достигнет 11 миллиардов.
Ранее исследователи NASA представили год из жизни Земли, который был снят с помощью камеры EPIC, установленной на спутнике DSCOVR.ZN.UA