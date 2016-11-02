Частое употребление энергетических напитков может стать причиной развития гепатита – ученые

Заболевший гепатитом мужчина выпивал от четырех до пяти банок энергетика в неделю.

Энергетические напитки могут вызвать развитие гепатита

Ученые заявили о том, что частое употребление энергетических напитков может привести к воспалительному заболеванию печени – гепатиту . Выводы исследователей были опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

50-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на потерю аппетита, тошноту, рвоту и пожелтение кожи. По словам медиков, он не принимал никаких лекарств, но на протяжении трех недель выпивал по четыре-пять банок энергетических напитков, поскольку готовился к презентации. Врачи с помощью биопсии печени установили, что пациент болен гепатитом С.

По мнению исследователей, причиной развития гепатита стала никотиновая кислота, которая содержится в энергетических напитках. Ученые подчеркивают, что содержание никотиновой кислоты в энергетиках превышает дозу, безопасную для здоровья человека.

Ранее ученые заявили о том, что вирусный гепатит стал одной из главных причин смертей и инвалидности по всему земному шару. Заболевание уносит больше жизней, чем малярия, туберкулез и ВИЧ.