Ученые определили один из основных факторов старения

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Протеин TZAP влияет на длину теломер.

Ученые обнаружили основной фактор старения

Ученые заявили о том, что им удалось обнаружить протеин, который играет ключевую роль в клеточном старении . О выводах исследователей сообщает EurekAlert!

Исследователи открыли протеин TZAP, который связывает концы хромосом и определяет длину теломер, фрагментов ДНК, которые защищают концы хромосом. Длина теломер играет ключевую роль в организме, поскольку они определяют продолжительности жизни клеток.

По словам одного из авторов работы Лаззерини Денчи, "этот белок устанавливает верхний предел длины теломер. Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много".

Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре — к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли белок, введение которого поможет остановить старение. Испытания на мышах подтвердили, что введение в организм "омолаживающего" белка заметно улучшает физическое состояние животных. Также у пожилых грызунов резко снижались шансы умереть от сердечных заболеваний. Данное открытие дает людям надежду на то, что они смогут жить дольше.