Ученые оценили шансы на наличие обитаемых планет у тусклых звезд

Возле тусклых звезд может формироваться большое количество "планет-океанов".

У тусклых звезд могут формироваться потенциально обитаемые планеты

Ученые из Бернского университета провели компьютерное моделирование, которое помогло им оценить шансы на появление обитаемых планет у звезд с массой в 10 раз меньше, чем у Солнца. Выводы ученых были опубликованы на сайте arxiv.org.

Ученые установили, что планеты могут формироваться на достаточно близком расстоянии к звезде – в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода. При этом радиус таких планет будет составлять 0,5 – 1,5 радиуса Земли.

По мнению исследователей, подобные планеты могут быть настоящими "мирами-океанами". Моделирование показало, что около 90% из них могут содержать до 10% воды (для сравнения, на Земле ее менее 0,2%). Такие миры должны быть полностью покрыты океанами, многокилометровая толща которых создает у дна давление настолько высокое, что жидкость здесь полностью переходит в лед.

Исследователи предполагают, что подобные планеты в целом подходят для появления и поддержания жизни, хоть и не так идеально, как Земля с ее смешанной поверхностью.

24 августа стало известно об открытии землеподобной планеты у Проксимы Центавра. Расстояние от планеты Proxima b до материнской звезды составляет 7 миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем. Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.