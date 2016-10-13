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Китай присоединился к проекту по поиску инопланетных цивилизаций

13 октября в 18:21

Проект Breakthrough Listen был основан Юрием Мильнером и Стивеном Хокингом.

голографическая вселенная
Китай присоединился к поискам внеземного разума
Naked Science
Национальная астрономическая обсерватория Китая присоединилась к проекту Breakthrough Listen, в рамках которого ведущие исследователи мира объединились для поиска внеземных цивилизаций, сообщается на сайте проекта.

Благодаря сотрудничеству с Китаем, ученые смогут использовать мощности крупнейшего радиотелескопа FAST, который начал работу в конце сентября 2016 года. По мнению представителя Национальной астрономической обсерватории Китая, FAST станет одним из самых мощных инструментов для поиска внеземной жизни.

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"Одни ли мы? Этот вопрос объединяет всю нашу планету. И задача по поиску ответа на этот вопрос должна решаться тоже на планетарном уровне. Это соглашение позволит нам искать собратьев по разуму сразу при помощи трех крупнейших телескопов мира, расположенных на трех разных континентах", — заявил один из основателей проекта Юрий Мильнер.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Мильнер выделит 100 миллионов долларов на поиск внеземных цивилизаций. Это позволит программе Breakthrough Listen стать одним из крупнейших капиталовложений в поиски инопланетных цивилизаций за все время проведения исследований, называемых "Поиски внеземного разума".

По материалам: ZN.UA
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Тэги поиск цивилизация обсерватория астроном инопланетянин
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