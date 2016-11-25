Ученые обнаружили самое высокое дерево Африки

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Высота дерева-рекордсмена составляет 81,5 метра.

Высота дерева достигает 81,5 метра N+1

Ученые из Германии обнаружили на склонах горы Килиманджаро самое высокое дерево Африки. Им оказалась энтандрофрагма высокая, высота которой достигает 81,5 метра. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Biodiversity and Conservation.

Исследователи изучали растительность на слонах Килиманджаро на протяжении 20 лет. За это время они исследовали около 600 участков лесной растительности. На высоте от 1400 до 2100 метров на Килиманджаро растет энтандрофрагма высокая, оказавшаяся высочайшим из африканских деревьев, найденных до сих пор. До сих пор ученые считали, что максимальная высота энтандрофрагм не превышает 55 метров. Между 2012 и 2016 годами ученые с помощью лазерных инструментов измерили высоту 20 энтандрофрагм и нашли среди них восемь деревьев выше 60 метров. По росту годовых колец исследователи определили их примерный возраст — от 150 до 600 лет, возраст рекордсмена оценивается в 470 лет.

Самым высоким деревом Земли на данный момент является вечнозеленая секвойя Гиперион, растущая в Калифорнии. Ее высота составляет 115,2 метра.

Ранее исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что первым животным на Земле была обычная губка. К таким выводам они пришли после того, как генетический анализ подтвердил, что губки дали органические молекулы, которые были обнаружены в камнях возрастом 640 миллионов лет.