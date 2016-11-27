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Ученые обнаружили почти 1500 неизвестных науке вирусов

27 ноября в 16:45

Беспозвоночные оказались переносчиками неизвестных вирусов, в том числе, смертельно опасных.

вирус
Ученые открыли 1445 новых вирусов
latimes.com
Австралийские ученые обнаружили у беспозвоночных 1445 неизвестных ранее вирусов, в том числе смертельно опасных. Об открытии ученых сообщается в журнале Nature.

По словам исследователей, данные вирусы на протяжении миллиардов лет существуют в тесном биологическом симбиозе с беспозвоночными. В ходе исследования ученые изучили транскрипты 220 различных беспозвоночных организмов и обнаружили в их организмах 1445 неизвестных вирусов, у которых генетическая информация содержится в РНК.

Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что передача вирусов от беспозвоночных человеку весьма затруднена.

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Ранее сообщалось о том, что группа французских ученых обнаружила в тающей сибирской вечной мерзлоте древний гигантский вирус,который получил название Mollivirus Sibericum. По мнению исследователей,  климатические изменения и добыча нефти могут привести к новым открытиям, которые могут угрожать человечеству.

По материалам: Популярная механика
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Тэги вирус ученые открытие
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