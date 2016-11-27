Ученые обнаружили почти 1500 неизвестных науке вирусов

Беспозвоночные оказались переносчиками неизвестных вирусов, в том числе, смертельно опасных.
По словам исследователей, данные вирусы на протяжении миллиардов лет существуют в тесном биологическом симбиозе с беспозвоночными. В ходе исследования ученые изучили транскрипты 220 различных беспозвоночных организмов и обнаружили в их организмах 1445 неизвестных вирусов, у которых генетическая информация содержится в РНК.
Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что передача вирусов от беспозвоночных человеку весьма затруднена.
Ранее сообщалось о том, что группа французских ученых обнаружила в тающей сибирской вечной мерзлоте древний гигантский вирус,который получил название Mollivirus Sibericum. По мнению исследователей, климатические изменения и добыча нефти могут привести к новым открытиям, которые могут угрожать человечеству.Популярная механика