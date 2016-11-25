Ученые доказали разрушение мозга в результате краткосрочного стресса

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Даже короткое воздействие приводит к гибели нейронов в префронтальной коре головного мозга.

Краткосрочный стресс приводит к гибели нейронов в коре головного мозга Naked Science

Ученые заявили о том, что не только длительный, но и краткосрочный стресс может нанести мозгу человека серьезные повреждения. Исследователи доказали, что даже короткого воздействия достаточно для того, чтобы вызвать гибель нейронов в коре головного мозга. Выводы ученых были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В ходе исследования ученые подвергли лабораторных крыс 40-минутному стрессовому воздействию, в рамках которого использовали безвредные, но чувствительные удары током. Уже 24 часа спустя в префронтальной коре, ключевой области, связанной с выполнением высших функций мозга, обнаруживались поврежденные и погибшие нейроны. Исследователи отмечают, что признаки повреждений можно было наблюдать и две недели спустя после разового стресса. И обусловлены они массированным выбросом кортикостерона.

У крыс этот гормон является аналогом кортизола у человека, который является мощным активатором работы нейронов, участвуя в поддержании состояния бодрствования и формировании стрессовых реакций. Повышенный уровень кортикостерона у животных после стресса сохранялся еще много часов. Нервные клетки получали сильный и долгий возбуждающий сигнал рецепторами, расположенными на дендритах. Это, как показали ученые, вело к их атрофии, а затем и к гибели целых нейронов.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.