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Ученые доказали разрушение мозга в результате краткосрочного стресса

25 ноября в 12:21

Даже короткое воздействие приводит к гибели нейронов в префронтальной коре головного мозга.

мозг человека
Краткосрочный стресс приводит к гибели нейронов в коре головного мозга
Naked Science
Ученые заявили о том, что не только длительный, но и краткосрочный стресс может нанести мозгу человека серьезные повреждения. Исследователи доказали, что даже короткого воздействия достаточно для того, чтобы вызвать гибель нейронов в коре головного мозга. Выводы ученых были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В ходе исследования ученые подвергли лабораторных крыс  40-минутному стрессовому воздействию, в рамках которого использовали безвредные, но чувствительные удары током. Уже 24 часа спустя в префронтальной коре, ключевой области, связанной с выполнением высших функций мозга, обнаруживались поврежденные и погибшие нейроны. Исследователи отмечают, что признаки повреждений можно было наблюдать и две недели спустя после разового стресса. И обусловлены они массированным выбросом кортикостерона. 

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У крыс этот гормон является аналогом кортизола у человека, который является мощным активатором работы нейронов,  участвуя в поддержании состояния бодрствования и формировании стрессовых реакций. Повышенный уровень кортикостерона у животных после стресса сохранялся еще много часов. Нервные клетки получали сильный и долгий возбуждающий сигнал рецепторами, расположенными на дендритах. Это, как показали ученые, вело к их атрофии, а затем и к гибели целых нейронов.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили  в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований  ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.

По материалам: Naked Science
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Тэги ученые мозг стресс исследование
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