Ученые обнаружили неизвестные формы жизни на дне океана

Новые формы жизни удалось найти во время исследований на глубине почти 4 тысячи метров.

Кораллы "Фиолетовый туман" AP Photo/Caleb Jones

На дне Тихого океана у Гавайских островов, ученые зафиксировали редкого осьминога с огромными щупами и до сих пор неизвестный вид кораллов, который окрестили "фиолетовым туманом" из-за их окраски.

"Мы ничего не знаем о дне океана. Нам известно лишь то, что каждая из этих подводных гор является прибежищем для новых видов, но мы пока что не знаем, что они существуют. Мы не знаем, как они развивались", - сказал Питер Селигманн, председатель Conservation International.

Совместные исследования проводили ученые университета штата Гавайи и некоммерческой организации "Международный союз охраны природы" (Conservation International). Они на трехместной субмарине погрузились на глубину почти в 4 тысяч метров, чтобы исследовать подводную гору Кука с потухшим вулканом.

Первое погружение состоялось 6 сентября, что стало первой в истории экспедицией к подводной горе Кука с помощью подводного аппарата на котором находились люди. Международный союз охраны природы надеется изучить 50 подводных гор или подводных вулканов, в течение следующих пяти лет.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили древнейшие следы жизни на Земле, а также исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что первым животным на Земле была обычная губка. К таким выводам они пришли после того, как генетический анализ подтвердил, что губки дали органические молекулы, которые были обнаружены в камнях возрастом 640 миллионов лет.