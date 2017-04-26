Ученые обнаружили древнейший многоклеточный организм

Возраст ископаемых грибов составляет 2,4 миллиарда лет.

Возраст грибов оценивается в 2,4 миллиарда лет Phys.org

Ученые обнаружили в ЮАР останки грибов, которые могут оказаться древнейшими многоклеточными организмами на Земле. Как сообщает Phys.org , находка, возраст которой оценивается в 2,4 миллиарда лет, может заставить ученых пересмотреть эволюцию этих организмов.

Как подчеркивает издание, ранее древнейшим представителем эукариот считались останки, возраст которых оценивался в 1,9 миллиарда лет.

Новые ископаемые были обнаружены на глубине 800 метров. Как подчеркивают исследователи, они примечательны не только своим возрастом, но и своим происхождением. Ранее ученые предполагали, что первые грибы появились на земле. Обнаруженные же грибы появились и процветали под океанским дном, прячась в щелях вулканической породы.

Исследователи обнаружили следы жизни, изучая породы, которые были сформированы в окрестностях подводных вулканов, существовавших на месте современной Южной Африки 2,4 миллиарда лет назад. Сомнений в органическом происхождении этих окаменелостей нет, так как и структура, и сложность их устройства не могла быть порождена неживой природой.

Лава, окружающая пузырьки, была возрастом 2,4 миллиарда лет, а не 2,2 миллиарда лет, как считалось ранее. Дополнительные 200 миллионов лет в датировке очень важны, поскольку именно в этот период на Земле резко увеличилось количество кислорода. А древнейшие грибы, как выясняется, существовали на планете еще до так называемой "кислородной катастрофы".

Ранее сообщалось о том, что на острове Унашалка в центральной части Алеутских островов найдены ископаемые останки млекопитающего, похожего на бегемота, которое жило на планете 23 миллиона лет назад. По мнению палеонтологов, животное не жевало пищу, а захватывало ее как пылесос.