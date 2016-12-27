Ученые назвали жир главной причиной появления смертельных раковых опухолей

Жир участвует в формировании новых лимфатических сосудов.

Жир способствует формированию метастаз раковой опухоли Lenta.ru

Бельгийские ученые определили механизм формирования метастаз раковой опухоли . Ключевую роль играет жир, который участвует в формировании новых лимфатических сосудов, по которым злокачественные клетки проникают в другие ткани и органы. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature.

Метастазы являются главной причиной смерти раковых больных. Для того, чтобы раковые клетки могли распространяться в здоровые ткани, им нужны уже существующие или формирующиеся каналы, например, лимфатические сосуды, которые преобразуются из кровеносных. Теперь же ученые установили, что для этой трансформации необходимо использование жировых отложений в клетках. Из них образуются молекулы, которые, в свою очередь, влияют на факторы, регулирующие активность определенных генов.

По мнению ученых, новые лекарственные препараты могут предотвратить утилизацию жиров и рост новых лимфатических сосудов, что является важным шагом в разработке методов подавления метастазирования.

Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основечерных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra. Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком. Подробнее об исследованиях украинских ученых в Антарктиде читайте в спецпроекте ZN.UA"Украинская антарктида".