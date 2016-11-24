Лекарство от болезни Альцгеймера не прошло клинические испытания

Провал испытаний лекарства заставил некоторых ученых засомневаться в существующих теориях развития болезни.

Лекарство от болезни Альцгеймера провалило клинические испытания

Соланезумаб – самое перспективное лекарство от болезни Альцгеймера , провалило клинические испытания и не смогло защитить пожилых людей от разрушения клеток мозга. Это привело к тому, что некоторые ученые заявили о крахе амилоидной теории развития болезни, сообщает Nature.

Гипотеза предполагает, что болезнь Альцгеймера вызвана накоплением внутри нейронов патогенного вещества - белка бета-амилоида. Он образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке старых молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

Сторонники же этой гипотезы утверждают, что провал испытаний вызван скорее действием самого вещества, а не провалом гипотезы.

Соланезумаб представляет собой искусственно созданное антитело, которое находит белки-амилоиды и делает их заметными для иммунной системы. В испытаниях лекарства принимали участие более 2100 человек, которым были поставлены диагнозы от легкой деменции до болезни Альцгеймера. Теперь же было установлено, что последствия употребления препарата были слабыми или вовсе незаметными.

Разработка лекарства заняла у компании Eli Lilly, которая проводила испытания, 27 лет, а затраты на его создание составили три миллиарда долларов.

Ранее нейрофизиологи из Массачусетского технологического института смогли вернуть подопытным мышам, страдающим от ранних форм болезни Альцгеймера, воспоминания о событиях и вещах, которые стали недоступными им в результате накопления белкового "мусора" в нейронах.