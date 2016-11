Ученые назвали последствия раннего алкоголизма неизлечимыми

Последствия алкогольной зависимости в период ранней взрослости могут проявиться спустя десятилетия.

Последствия алкоголизма могут проявляться спустя десятилетия

Ученые заявили о том, что последствия ранней алкогольной зависимости могут проявляться спустя десятилетия вне зависимости от продолжительности заболевания. Выводы исследователей были представлены в The Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Исследователи изучили долгосрочное влияние алкоголя при ремиссии. Для этого они проанализировали данные о 664 ветеранах Вьетнамской войны в возрасте около 60 лет. В частности, авторов интересовало, в каком возрасте и как долго испытуемые потребляли алкоголь и продолжают ли потреблять сейчас, а также показатели их физической активности. После опроса ветераны проходили психологический тест.

Согласно опросу, большинство участников (368 человек) сообщили об отсутствии симптомов алкогольной зависимости в любом возрасте. Как минимум три симптома заболевания наблюдались у 221 человека в молодом возрасте и среднем взрослом возрасте. У 75 испытуемых симптомы зависимости проявлялись в ранней взрослости, но не проявлялись после 30 лет.

Результаты обследования показали, что у тех из участников, кто потреблял алкоголь по меньшей мере пять лет в ранней взрослости, наблюдаются худшие показатели психологического и физического здоровья по сравнению с остальными участниками. Так, испытуемые, у которых был опыт алкоголизма в молодости, в среднем переживали три случая значительного ухудшения состояния здоровья в последующем. У других опрошенных таких случаев было два. Кроме того, депрессивная симптоматика у ветеранов с "молодым" алкоголизмом была вдвое более выраженной. Тенденция не зависела от ремиссии: эффекты проявлялись, даже если участник на момент опроса не потреблял алкоголь в течение нескольких десятилетий.

Ранее ученые нашли доказательства непосредственной зависимости между употреблением алкоголя и развитием рака. Алкоголь может стать причиной развития, по меньшей мере, семи видов рака, а не только рака печени, как считалось ранее.