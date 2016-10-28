Ученые напечатали модель обозримой Вселенной на 3D-принтере

Исследователи использовали данные со спутника "Планк".
Для создания модели исследователи использовали данные, полученные спутником "Планк", которые хранятся в онлайн-архиве. По словам исследователей, наибольшую ценность распечатанная Вселенная представляет для образовательных целей, а также для людей с проблемами зрения, поскольку позволяет "пощупать Вселенную".
Реликтовое излучение — тепловое излучение, равномерно заполняющее Вселенную и приходящее на Землю со всех сторон небесной сферы. Реликтовое излучение возникло в эпоху первичной рекомбинации и является самым удаленным объектом, который можно наблюдать в электромагнитном спектре.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили загадочные вспышки, которые могут быть доказательством существования параллельной Вселенной. Свечение было обнаружено во время анализа карты реликтового излучения, которое также называют "Эхом Большого взрыва".N+1