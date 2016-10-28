Ученые напечатали модель обозримой Вселенной на 3D-принтере

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Исследователи использовали данные со спутника "Планк".

Ученые распечатали трехмерную модель Вселенной N+1

Ученые из Имперского колледжа Лондона создали модель обозримой Вселенной (реликтового излучения), которую каждый желающий может напечатать на 3D-принтере. О результатах своей работы ученые рассказали в European Journal of Physics.

Для создания модели исследователи использовали данные, полученные спутником "Планк", которые хранятся в онлайн-архиве. По словам исследователей, наибольшую ценность распечатанная Вселенная представляет для образовательных целей, а также для людей с проблемами зрения, поскольку позволяет "пощупать Вселенную".

Реликтовое излучение — тепловое излучение, равномерно заполняющее Вселенную и приходящее на Землю со всех сторон небесной сферы. Реликтовое излучение возникло в эпоху первичной рекомбинации и является самым удаленным объектом, который можно наблюдать в электромагнитном спектре.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили загадочные вспышки, которые могут быть доказательством существования параллельной Вселенной. Свечение было обнаружено во время анализа карты реликтового излучения, которое также называют "Эхом Большого взрыва".