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Ученые назвали дремоту вредной для здоровья

16 сентября в 11:38

Пребывание в полусне более часа повышает риск развития сахарного диабета второго типа.

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Дремота может привести к развитию диабета второго типа
Ученые заявили о том, что полусон (дремота) протяженностью более одного часа повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 45%, сообщает The Telegraph.

Исследователи провели 21 работу, основанную на анализе данных о сне, собранных о 300 тысячах человек. Ученые установили, что дневная дремота, которая длится более часа, повышает риск развития диабета, при этом состояние полусна до часа никак не сказывается на здоровье человека.

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По мнению исследователей, причины этого кроются в переходе между фазами сна. Часа полудремы достаточно, чтобы завершить фазу быстрого сна и не входить в фазу медленного, прерывание которой может быть вредным для здоровья. Прерывание фазы медленного сна чревато наступлением инерции сна — психологического состояния, сопровождающегося снижением умственной и физической активности, а также эндокринными нарушениями, которые приводят к развитию сахарного диабета второго типа.

Ранее ученые установили, что ощущение дежавю является признаком эффективной работы систем проверки памяти в мозге.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые диабет здоровье
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