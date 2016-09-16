Ученые назвали дремоту вредной для здоровья

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Пребывание в полусне более часа повышает риск развития сахарного диабета второго типа.

Дремота может привести к развитию диабета второго типа

Ученые заявили о том, что полусон (дремота) протяженностью более одного часа повышает риск развития сахарного диабета второго типа на 45%, сообщает The Telegraph.

Исследователи провели 21 работу, основанную на анализе данных о сне, собранных о 300 тысячах человек. Ученые установили, что дневная дремота, которая длится более часа, повышает риск развития диабета, при этом состояние полусна до часа никак не сказывается на здоровье человека.

По мнению исследователей, причины этого кроются в переходе между фазами сна. Часа полудремы достаточно, чтобы завершить фазу быстрого сна и не входить в фазу медленного, прерывание которой может быть вредным для здоровья. Прерывание фазы медленного сна чревато наступлением инерции сна — психологического состояния, сопровождающегося снижением умственной и физической активности, а также эндокринными нарушениями, которые приводят к развитию сахарного диабета второго типа.

Ранее ученые установили, что ощущение дежавю является признаком эффективной работы систем проверки памяти в мозге.