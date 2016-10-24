Ученые нашли возможное объяснение тайне Бермудского треугольника

Облака шестиугольной формы над океаном могут создавать турбулентные потоки.
По мнению исследователей, облака шестиугольной формы, которые появляются над океаном, исполняют роль "авиабомб". Взрываясь над Бермудским треугольником, эти облака формируют мощные потоки воздуха, направленные к океану.
Взаимодействие атмосферных волн, по мнению ученых, приводит к образованию турбулентных зон, куда могут попасть самолеты и корабли.
С Бермудским треугольником, вершины которого расположены во Флориде, на Бермудских островах и в Пуэрто-Рико, связаны легенды о бесследном исчезновении морских и воздушных судов. Возможная аномалия, наличие которой признается не всеми учеными, объясняется различными способами, в том числе сложными погодными условиями и влиянием инопланетян.
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