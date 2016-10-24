Ученые нашли возможное объяснение тайне Бермудского треугольника

Облака шестиугольной формы над океаном могут создавать турбулентные потоки.

Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

Ученые заявили о том, что нашли возможное объяснение существованию аномальной зоны к югу от Майами, известной, как Бермудский треугольник. На данный момент известно об исчезновении, по меньшей мере, тысячи человек, 75 самолетов и сотен кораблей, сообщает The Independent

По мнению исследователей, облака шестиугольной формы, которые появляются над океаном, исполняют роль "авиабомб". Взрываясь над Бермудским треугольником, эти облака формируют мощные потоки воздуха, направленные к океану.

Взаимодействие атмосферных волн, по мнению ученых, приводит к образованию турбулентных зон, куда могут попасть самолеты и корабли.

С Бермудским треугольником, вершины которого расположены во Флориде, на Бермудских островах и в Пуэрто-Рико, связаны легенды о бесследном исчезновении морских и воздушных судов. Возможная аномалия, наличие которой признается не всеми учеными, объясняется различными способами, в том числе сложными погодными условиями и влиянием инопланетян.

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