Ученые обнаружили новый вид многоножек

Обнаруженный вид обладает 414 ногами.

Обнаружена многоножка с 414 ногами Lenta.ru

Американские спелеологи обнаружили новый вид многоножек с 414 ногами. Об открытии исследователи сообщили в статье, опубликованной в журнале ZooKeys.

Новый вид получил название Illacme tobini, у него на 336 ног меньше, чем у рекордсмена Illacme plenipes. Кроме того, ученые насчитали у нового вида 200 отравленных желез, механизм функционирования которых исследователям пока неизвестен. Вид также отличается странными наростами на ротовой полости.

Исследователи намерены продолжать изучение Illacme tobini. По их мнению, в пещерах Национального парка "Секвойя" могут скрываться представители еще многих неизвестных видов.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новый вид гигантских черепах, проживающих на Галапагосских островах. С учетом новооткрытого вида, на данный момент на Галапагосских островах проживают 11 видов гигантских черепах. Ранее их было 15, однако 4 вида вымерли. Такие черепахи, в основном, живут на востоке острова Санта-Крус.