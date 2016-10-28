Ученые нашли способ замедлить старение

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Старение удалось замедлить с помощью естественного соединения.

Ученые замедлили старение у мышей N+1

Международный коллектив ученых обнаружил естественное соединение, которое позволило замедлить процесс старения у мышей. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Исследователи использовали нуклеотид NMN, который участвует в энергетическом обмене клетки, для синтеза в организме животных кофермента NAD. Напрямую вводить последнее вещество животным невозможно.



Соединение NAD участвует в усваивании жиров и углеводов, однако его синтез из-за повреждений ДНК с возрастом замедляется. В частности, кофермент препятствует набору массы тела, потере чувствительности к инсулину и снижению физической активности. Опыты на мышах показали, что растворимый в воде NMN впитывается в кровь в течение трех минут. Специалисты отмечают, что прием NMN молодыми мышами не имеет значимого эффекта.

По мнению исследователей, выводы, которые были получены в новом исследовании, справедливы и для людей, поскольку в человеческом организме обмен веществ протекает сходным с мышами образом.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли белок, введение которого поможет остановить старение. Испытания на мышах подтвердили, что введение в организм "омолаживающего" белка заметно улучшает физическое состояние животных. Также у пожилых грызунов резко снижались шансы умереть от сердечных заболеваний. Данное открытие дает людям надежду на то, что они смогут жить дольше.