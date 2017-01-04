Ученые локализовали источник "сигналов инопланетян"

Загадочные быстрые радиовспышки возникают за пределами Млечного Пути.

"Сигналы инопланетян" исходят из тусклой галактики на расстоянии 170 миллионов световых лет от Земли Lenta.ru

Ученые заявили о том, что быстрые радиовспышки в созвездии Возничего, которые некоторые исследователи считают сигналами инопланетных цивилизаций, возникают не в Млечном Пути, а в галактике, которая располагается на расстоянии миллионов световых лет от Земли. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования ученые наблюдали за новыми вспышками в точке, где был зафиксирован всплеск FRB 121102, открытый в обсерватории Паркс в 2012 году. Исследователи использовали 300-метровый телескоп Аресибо в Пуэрто-Рико и интерферометра VLA, который позволяет определить положение источника с точностью до десятой доли секунды.

Исследователи определили, что данный сигнал исходит из созвездия Возничего из точки, рядом с которой расположено несколько крупных галактик и звездных скоплений в нашей Галактике. Но сам источник вспышек находится в другом объекте – в тусклой галактике, невидимой в оптическом диапазоне, удаленной от Земли как минимум на 140 миллионов световых лет. Как показали наблюдения за ней при помощи микроволновых телескопов, звезды в ней почти не формируются, и сама галактика обладает крайне небольшими размерами.

Дальнейшие наблюдения за этой галактикой показали, что она постоянно излучает в радиодиапазоне, периодически вспыхивая и порождая вспышки, аналогичные FRB 121102. Их источником является некий компактный объект в центре данной галактики, характеристики чьего излучения фактически исключают возможность, что он был порожден некими объектами внутри Млечного Пути.

По мнению исследователей, дальнейшие наблюдения за галактикой и радиовспышками позволят узнать природы их происхождения.

Ранее ученые заявили о том, что открыли источник загадочных всплесков. Вспышка FRB 150418, зафиксированная 18 апреля 2015 года, по мнению исследователей, является следствием слияния нейтронных звезд в эллиптической галактике, которая располагается на расстоянии 6 миллиардов световых лет от Земли.