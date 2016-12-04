Ученые идентифицировали останки египетской царицы Нефертари

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Нефертари была женой фараона Рамзеса Великого.

Ученые идентифицировали колени Нефертари The Guardian

Ученые заявили о том, что мумифицированные колени, которые были найдены в Долине Цариц, вероятнее всего, принадлежат Нефертари – супруге фараона Рамзеса ІІ, сообщает The Guardian

Гробница Нефертари была обнаружена в 1904 году. Ее стены были украшены красивыми рисунками, несмотря на то, что само захоронение было разграблено. Вместе с тем, ученые сомневались в том, что фрагменты тела, в частности, мумифицированные колени, действительно принадлежали Нефертари.

Для того, чтобы идентифицировать останки, международная группа ученых проанализировала использовавшиеся для бальзамирования препараты и определила возраст останков радиоуглеродным методом. Полученные результаты показали, что колени принадлежат женщине высокого социального статуса в возрасте от 40 до 50 лет.

Сопоставив полученные результаты с анализом предметов, которые были обнаружены в гробнице, исследователи пришли к выводу, что колени принадлежали Нефертари.

The Guardian

Нефертари умерла около 1250 года до нашей эры. При жизни она была не только знаменита своей необыкновенной красотой, но и обладала значительной властью, которую предпочитала не демонстрировать.

Ранее сообщалось, что министр по делам древностей Египта дал предварительное разрешение на использование радара для исследований в Долине Царей для того, чтобы проверить теорию, согласно которой гробница Нефертити находится в усыпальнице фараона Тутанхамона.

Позже ученые с помощью радиолокационного сканирования обнаружили в гробнице Тутанхамона как минимум две скрытые комнаты, в которых находятся металлические предметы и предметы "органического происхождения".