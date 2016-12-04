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Ученые идентифицировали останки египетской царицы Нефертари

4 декабря в 17:40

Нефертари была женой фараона Рамзеса Великого.

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Ученые идентифицировали колени Нефертари
The Guardian
Ученые заявили о том, что мумифицированные колени, которые были найдены в Долине Цариц, вероятнее всего, принадлежат Нефертари – супруге фараона Рамзеса ІІ, сообщает The Guardian.

Гробница Нефертари была обнаружена в 1904 году. Ее стены были украшены красивыми рисунками, несмотря на то, что само захоронение было разграблено. Вместе с тем, ученые сомневались в том, что фрагменты тела, в частности, мумифицированные колени, действительно принадлежали Нефертари.

Для того, чтобы идентифицировать останки, международная группа ученых проанализировала использовавшиеся для бальзамирования препараты и определила возраст останков радиоуглеродным методом. Полученные результаты показали, что колени принадлежат женщине высокого социального статуса в возрасте от 40 до 50 лет.

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Сопоставив полученные результаты с анализом предметов, которые были обнаружены в гробнице, исследователи пришли к выводу, что колени принадлежали Нефертари.

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The Guardian

Нефертари умерла около 1250 года до нашей эры. При жизни она была не только знаменита своей необыкновенной красотой, но и обладала значительной властью, которую предпочитала не демонстрировать.

Ранее сообщалось, что министр по делам древностей Египта дал предварительное разрешение на использование радара для исследований в Долине Царей для того, чтобы проверить теорию, согласно которой гробница Нефертити находится в усыпальнице фараона Тутанхамона.

Позже ученые с помощью радиолокационного сканирования обнаружили в гробнице Тутанхамона как минимум две скрытые комнаты, в которых находятся металлические предметы и предметы "органического происхождения". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые гробница фараон Египет
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