Ученые диагностировали болезнь Альцгеймера у художников по их картинам

Исследователи проанализировали полотна Дали, Пикассо, Моне и других.

Болезнь Альцгеймера можно диагностировать по рисункам

Психологи из Ливерпульского университета заявили о том, что по картинам можно выявить первые признаки слабоумия у художников, которые их написали. Выводы ученых были опубликованы в журнале Neuropsychology.

В ходе исследования ученые проанализировали более двух тысяч полотен известных художников, среди которых Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Клод Моне и другие. Анализ показал, что развитие болезни Альцгеймера можно проследить по изменениям в изобразительной технике.

При этом, ученые использовали фрактальный анализ — математический метод, выявляющий самоподобные множества, где объект совпадает с частью себя самого, как в математике, так и в природе. Фрактальными могут быть ветви деревьев, облака, а также мозговые волны и сердечные сокращения. Это распространяется и на картины — у тех художников, у которых были диагностированы неврологические расстройства, количество объектов с фрактальными свойствами на картинах неуклонно снижалось.

По мнению исследователей, их выводы помогут проводить исследования старческой деменции в новых направлениях.

Ранее сообщалось о том, что ученые выявили случаи заражения болезнью Альгеймера. Болезнь была занесена в организм вместе с гормонами роста человека. Таким образом расследование установило, что медицинские процедуры могут быть источником заражения смертельной болезнью, которая до этого считалась незаразной.