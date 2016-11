Ученые датировали современное вымирание животных ХІХ веком

За последние 500 лет на Земле вымерло около 840 видов животных.

Современное вымирание позвоночных животных началось в ХІХ веке Zsl.org

Международная группа ученых установила, что размер популяции большинства современных вымирающих животных начал сокращаться с конца ХІХ века. Выводы ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По данным Международного союза охраны природы, за последние 500 лет вымерло около 840 видов животных, в статусе вымирающих 22 тысяч видов животных. Вместе с тем, ученые не могут определить, какие факторы вносят больший вклад в этот процесс.

В ходе нового исследования ученые проанализировали более 10 тысяч научных работ, которые были посвящены генетическому разнообразию 2764 видов позвоночных. В выборку вошли животные, которым грозит вымирание (уязвимые, вымирающие виды и виды на грани исчезновения), а также те, которым вымирание не грозит. Анализ показал, что генетическое разнообразие у первых ниже, что не учитывается при внесении их в Красную книгу.

Затем авторы построили математическую модель для датирования начала резкого сокращения популяций у "краснокнижных" видов. Оказалось, что падение численности многих из них началось примерно 123 года назад. В среднем каждые 10 лет размер популяций снижался на 25%, при этом размер предковой популяции у таких видов был на 22% меньше, чем у видов, которым не грозит вымирание. Период сокращения оценивается как непродолжительный.



Время снижения популяций соответствует началу широкого распространения индустриализации и изменений экологических систем. Косвенно это подтверждает доминирующую роль антропогенных факторов в вымирании рассматриваемых видов. Вместе с тем ученые отмечают, что причиной их низкого генетического разнообразия скорее является низкий размер предковых популяций. Это объясняет около 24–37% различий в генетическом разнообразии.

