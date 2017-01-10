Uber создал сервис с информацией о городском трафике

Сервис дает доступ к данным о двух миллиардах поездок, совершенных на машинах компании.

Uber будет делиться информацией о городском трафике Uber

Uber запустил сервис Movemen, который позволяет получить доступ к данным о более двух миллиардах поездок, совершенных с помощью машин компании. Как сообщает AIN, первыми доступ к сервису получат городские управленцы и другие лица, ответственные за планировку инфраструктуры.

По мнению компании, данные сервиса должны помочь в принятии обоснованных решений о трансформации городского движения и отслеживании эффективности изменений. В ближайшие месяцы доступ к сервису будет открыт для всех.

Получив доступ, пользователи смогут анализировать трафик по районам, которые согласуются с их актуальными географическими границами. Изучать данные можно в зависимости от дня недели и времени суток. Их также можно скачать в "сыром" виде для использования в собственных моделях.

С помощью сервиса Uber делится данными, которые позволяют ему просчитывать время прибытия машины, что является одним из преимуществ компании.

Ранее сообщалось о том, что компания приостановила испытания своих беспилотных такси в Калифорнии после того, как регуляторы штата отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили.