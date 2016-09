Twitter смягчил лимит в 140 символов при написании постов

Социальная сеть Twitter заявила о том, что смягчает привычный для пользователей лимит в 140 символов при написании постов.

Новые правила написания сообщений в Twitter означают, что фотографии, видео, gif, знаки вопросов и кавычки больше не входят в лимит 140-символов.

О намерениях социальной сети изменить правила написания постов стало известно еще в мае текущего года. Тогда один из основателей и глава Twitter Inc. Джек Дорси сказал в интервью BBC, что эти новшества направлены на то, чтобы упростить жизнь пользователям и сделать сообщения более осмысленными.

Кроме того, компания решилась на изменения правил пользования сервисом ради привлечения новых пользователей, число которых, по мнению менеджмента Twitter Inc., растет недостаточными темпами.

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC