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Twitter смягчил лимит в 140 символов при написании постов

20 сентября в 10:38

Фотографии и видео теперь не считаются частью сообщения.

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Twitter изменил правила написания сообщений
Pixabay
Социальная сеть Twitter заявила о том, что смягчает привычный для пользователей лимит в 140 символов при написании постов.

Новые правила написания сообщений в Twitter означают, что фотографии, видео, gif, знаки вопросов и кавычки больше не входят в лимит 140-символов.

О намерениях социальной сети изменить правила написания постов стало известно еще в мае текущего года. Тогда один из основателей и глава Twitter Inc. Джек Дорси сказал в интервью BBC, что эти новшества направлены на то, чтобы упростить жизнь пользователям и сделать сообщения более осмысленными.

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Кроме того, компания решилась на изменения правил пользования сервисом ради привлечения новых пользователей, число которых, по мнению менеджмента Twitter Inc., растет недостаточными темпами.

Напомним, летом  2015 года Twitter повысил лимит для личных сообщений со 140 до 10 000 знаков.

По материалам: ZN.UA
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