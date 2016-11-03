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Столкновение галактик "выбросило" черную дыру в космос

3 ноября в 12:19

Столкновение галактик произошло на расстоянии двух миллиардов световых лет от Земли.

Черная дыра
Черная дыра оказалась выброшенной из галактики
kak-eto-sdelano.ru
Астрономы изучили последствие столкновения двух галактик, в рамках которых крупная галактика разрушила свою более мелкую соседку, обнажив сверхмассивную черную дыру, которая располагалась в ее центре, сообщается на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории.

Галактики входят в кластер, который располагается на расстоянии двух миллиардов световых лет от Земли. Их сближение началось еще несколько миллионов лет назад. Оно привело к полному разрушению галактики, которая простирается на три тысячи световых лет. Для сравнения, размер Млечного Пути составляет 10 тысяч световых лет.

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Разрушение галактики привело к тому, что сверхмассивная черная дыра, которая располагалась в ее центре, фактически осталась "выброшенной" в космос. Исследователи подчеркивают, что она вращается со скоростью более трех тысяч километров в секунду.

Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги разрушение столкновения космос
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