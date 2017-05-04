SpaceX планирует в 2019 году запустить первый интернет-спутник

Сеть спутников по раздаче интернета заработает в 2024 году.

SpaceX огласила дату запуска первого интернет-спутника defence.ru

Компания Илона Маска SpaceX планирует запустить первый спутник для раздачи интернета, который станет частью крупной сети спутников, в 2019 году, сообщает The Verge

Вся же сеть спутников начнет работу в 2024 году. По словам Патрисии Купер, вице-президента SpaceX по государственным делам, компания начнет тестирование прототипов спутников уже в этом году, а тестовый запуск состоится в начале 2018 года. В случае успешного запуска прототипа, первый из спутников сети будет запущен в 2019 году.

Для доставки спутников на околоземную орбиту SpaceX будет использовать ракеты Falcon 9.

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.