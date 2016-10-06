Шмели могут учиться и учить - ученые

Насекомые оказались способны перенимать полезные навыки у своих сородичей.

Шмели оказались способны учиться

Ученые заявили о том, что, несмотря на малые размеры мозга, шмели демонстрируют сложное социальное поведение и логические способности. Выводы ученых были опубликованы в журнале PLOS Biology.

В ходе исследования ученые провели эксперименты с земляными шмелями. Насекомым были предложены три пластиковых "цветка", в центре которых размещался раствор сахарозы. При этом, "цветки" размещались за прозрачной перегородкой и были напрямую недоступны шмелям. Специальные шнуры позволяли шмелям вытянуть "цветы" наружу.

Сначала "цветки" были свободно доступны, но постепенно ученые все дальше и дальше прятали их под стекло, пока единственным способом добраться до сахара не оказался единственный – "дернуть за веревочку". По словам исследователей, из 40 подопытных шмелей с задачей смогли справиться 23.

Затем исследователи помещали еще необученных шмелей так, чтобы те могли наблюдать за действиями других сородичей, которые добывали лакомство из-за прозрачной перегородки. Более 60% из них быстро переняли новый навык и, в свою очередь, смогли извлечь сахар без всякого обучения, сразу из полностью скрытого "цветка". Как показали видеозаписи, при этом насекомые максимально точно копировали действия "учителей". Наконец, исследователи подсадили обученных шмелей в колонии, показав, что новый навык легко распространяется – как культурное явление.

Ранее ученые заявили о том, что физические сдвиги и изменения в поведении пчел сопровождаются ощущениями счастья и печали.