Пчелы могут испытывать эмоции и смены настроения – ученые

Получение угощения заставляет пчел чувствовать прилив оптимизма.

Пчелы способны испытывать эмоции

Ученые заявили о том, что физические сдвиги и изменения в поведении пчел сопровождаются ощущениями счастья и печали.

В ходе исследования ученые натренировали 24 пчелы так, чтобы насекомые ассоциировали определенные локации и цвета в лаборатории с цилиндрами сахарной или обыкновенной воды. Потом ученые закрыли эти цилиндры, а половине пчел дали воду с высоким содержанием сахара — пчелиный эквивалент шоколада — и замерили время, которое насекомым понадобилось, чтобы забраться в контейнер с отверстием. Он располагался между двумя закрытыми цилиндрами и был выкрашен в средний цвет, чтобы пчелы не знали, есть ли там сахарная вода или нет.

Насекомые, которые получили лакомство, быстрее залазили в неизвестную среднюю кормушку, словно чувствовали себя более оптимистично настроенными относительно содержимого емкости. Более того, они не просто двигались более активно из-за прилива энергии, оба вида пчел одинаково активно лезли в кормушку, в которой точно была еда, и неохотно залазили в емкость с обычной водой.

Чтобы посмотреть, может ли кусочек сахара убрать негативный опыт, исследователи сымитировали атаку хищника, аккуратно поместив 35 насекомых в ловушку, которая походила на паутину пауков-крабов. Эти пауки часто охотятся на пчел, но те могут от них вырваться. Потом насекомых из ловушки выпустили.



Пчелы, получившие сахар, полетели к кормушке в четыре раза быстрее, чем те, которым не дали ничего. Можно предположить, что сладкая еда усиливает позитивные эмоции и помогает оправиться от негативных — прямо как у людей. После того, как пчелам дали лекарство, блокирующее дофамин, который отвечает у человека за систему поощрения, все эффекты от сахара фактически исчезли. Это предполагает, что пчелы ведут себя в соответствии с настроением, подчеркивают ученые.

Ранее ученые установили, что бегемоты являются хищными животными. К парадоксальному на первый взгляд выводу ученые пришли, исследовав эпидемию ящура среди бегемотов, которые живут на территории Замбии и Уганды. По сведениям исследователей, ящур распространялся среди бегемотов необычным способом – он поражал не отдельных особей, а всю популяцию гиппопотамов сразу, таким образом, от болезни умирали одновременно 50 и больше бегемотов. Смертность бегемотов от ящура в среднем в 5-10 раз выше, чем среди других травоядных.