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Ученый оценил вероятность существования внеземного разума

30 сентября в 12:03

В обозримой части Вселенной внеземной разум существует с вероятностью 18%.

галактика
В обозримой части Вселенной инопланетяне существуют с вероятностью 18%
spacetelescope.org
Американский астрофизик Брайон Лаки провел расчеты, которые помогли ему оценить вероятность существования внеземного разума в обозримой части Вселенной. Препринт исследования ученого был опубликован на сайте arXiv.org.

Исследователь основывался на оценке вероятности возникновения жизни при подходящих для этого условиях и использовал байевский вывод. В результате ученый установил, что вероятность появления инопланетян в обозримой части Вселенной составляет 18%.

При различных комбинациях параметров, которые необходимы для возникновения разумной жизни, вероятность ее существования может колебаться между 1,4 и 48%.

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В качестве основных параметров возникновения жизни на планете исследователь рассматривал тип светила, расстояние от него до планеты, массу планеты и оценки разнообразия генетического материала, необходимого для образования жизни.

Ранее Эдвард Сноуден заявил о том, что земляне не могут расшифровать код посланий инопланетян. В эфире одного из американских телеканалов он заявил о том, что Вселенная настолько заинтересована в охране коммуникации, что инопланетный сигнал может быть просто слишком хорошо зашифрован.  Поэтому земляне не могут отличить его от окружающего шума. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги вселенная инопланетянин ученые
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